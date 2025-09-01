https://1prime.ru/20250901/erdogan-861559741.html
Эрдоган обсудил с Пашиняном расширение сотрудничества Турции и Армении
Эрдоган обсудил с Пашиняном расширение сотрудничества Турции и Армении - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган обсудил с Пашиняном расширение сотрудничества Турции и Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:24+0300
2025-09-01T08:24+0300
2025-09-01T08:24+0300
экономика
мировая экономика
турция
армения
китай
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС в Китае, обсудил шаги по расширению сотрудничества Анкары и Еревана. "В ходе встречи были обсуждены отношения между Турцией и Арменией в свете шагов, предпринятых для обеспечения прочной стабильности и мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и заявил, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и будет продолжать вносить свой вклад в этот процесс. "Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией", - отмечено в сообщении.
турция
армения
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, армения, китай, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, шос
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, КИТАЙ, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, ШОС
Эрдоган обсудил с Пашиняном расширение сотрудничества Турции и Армении
Эрдоган и Пашинян на полях саммита ШОС обсудили расширение сотрудничества Турции и Армении