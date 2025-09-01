Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Путина в Турции - 01.09.2025
Политика
Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Путина в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Господин президент, ожидаю увидеть вас с визитом в Турции. Наше предложение остается в силе", - сказал турецкий лидер на встрече.
10:55 01.09.2025
 
Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Путина в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости . Алексей Филиппов
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе.
"Господин президент, ожидаю увидеть вас с визитом в Турции. Наше предложение остается в силе", - сказал турецкий лидер на встрече.
Эрдоган обсудил с Пашиняном расширение сотрудничества Турции и Армении
