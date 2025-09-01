https://1prime.ru/20250901/erdogan-861572382.html
Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Путина в Турции
2025-09-01T10:55+0300
политика
россия
турция
китай
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе. "Господин президент, ожидаю увидеть вас с визитом в Турции. Наше предложение остается в силе", - сказал турецкий лидер на встрече.
