Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил о развитии отношений между Турцией и Россией в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. "На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а дух сотрудничества, сложившийся в прошлом в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика, сохраняется и по сей день", - говорится в сообщении канцелярия турецкого лидера.
россия, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, шос
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ШОС
11:57 01.09.2025
 
Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией

Эрдоган заявил о развитии отношений Турции и России в торговле, туризме и энергетике

АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил о развитии отношений между Турцией и Россией в торговле, туризме, энергетике и инвестициях.
"На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а дух сотрудничества, сложившийся в прошлом в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика, сохраняется и по сей день", - говорится в сообщении канцелярия турецкого лидера.
Путин оценил динамику торгово-экономического сотрудничества с Турцией
Заголовок открываемого материала