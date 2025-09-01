https://1prime.ru/20250901/erdogan-861577684.html
Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией
2025-09-01T11:57+0300
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил о развитии отношений между Турцией и Россией в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. "На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а дух сотрудничества, сложившийся в прошлом в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика, сохраняется и по сей день", - говорится в сообщении канцелярия турецкого лидера.
