Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией

Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией - 01.09.2025, ПРАЙМ

Эрдоган заявил о развитии отношений между Турцией и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:57+0300

2025-09-01T11:57+0300

2025-09-01T11:57+0300

экономика

россия

турция

китай

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

шос

АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил о развитии отношений между Турцией и Россией в торговле, туризме, энергетике и инвестициях. "На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, а дух сотрудничества, сложившийся в прошлом в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика, сохраняется и по сей день", - говорится в сообщении канцелярия турецкого лидера.

турция

китай

2025

