Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/es-861579686.html
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России - 01.09.2025, ПРАЙМ
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:01+0300
2025-09-01T12:01+0300
запад
франция
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против России.В понедельник газета Financial Times сообщила, что фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить анализ военных инвестиций стран-членов ЕС. По ее мнению, государства-члены должны определить существующие пробелы и разработать стратегии для их устранения."Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.Политик добавил, что европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.Он призвал французов обратить на это внимание.
https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html
https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html
запад
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c28ccb721071f113add8520f6afea828.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, франция, урсула фон дер ляйен, ес
ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
12:01 01.09.2025
 
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России

Филиппо раскритиковал решение фон дер Ляйен в отношении России и ЕС

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против России.
В понедельник газета Financial Times сообщила, что фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить анализ военных инвестиций стран-членов ЕС. По ее мнению, государства-члены должны определить существующие пробелы и разработать стратегии для их устранения.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС
12:00
"Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.

Политик добавил, что европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.
Он призвал французов обратить на это внимание.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине
30 августа, 09:07
 
ЗАПАДФРАНЦИЯУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала