https://1prime.ru/20250901/es-861579686.html

На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России

На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России - 01.09.2025, ПРАЙМ

На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:01+0300

2025-09-01T12:01+0300

2025-09-01T12:01+0300

запад

франция

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против России.В понедельник газета Financial Times сообщила, что фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить анализ военных инвестиций стран-членов ЕС. По ее мнению, государства-члены должны определить существующие пробелы и разработать стратегии для их устранения."Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.Политик добавил, что европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.Он призвал французов обратить на это внимание.

https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html

https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html

запад

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, франция, урсула фон дер ляйен, ес