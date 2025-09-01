https://1prime.ru/20250901/es-861579686.html
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
На Западе возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X, осудив ее действия, направленные против России.В понедельник газета Financial Times сообщила, что фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить анализ военных инвестиций стран-членов ЕС. По ее мнению, государства-члены должны определить существующие пробелы и разработать стратегии для их устранения."Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах..." — написал Филиппо.Политик добавил, что европейские лидеры выбрали целью противостояние с Россией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.Он призвал французов обратить на это внимание.
