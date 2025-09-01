https://1prime.ru/20250901/evro-861559356.html

Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,171 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 147,02 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,71 пункта. Позднее в понедельник будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно предварительным данным, показатель в августе вырос до 50,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Кроме того, Евростат обнародует данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Как прогнозируют аналитики, безработица в июле осталась на уровне июня в 6,2%.

