Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/evro-861559356.html
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне - 01.09.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне
Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:20+0300
2025-09-01T08:20+0300
экономика
рынок
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,171 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 147,02 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,71 пункта. Позднее в понедельник будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно предварительным данным, показатель в августе вырос до 50,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Кроме того, Евростат обнародует данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Как прогнозируют аналитики, безработица в июле осталась на уровне июня в 6,2%.
https://1prime.ru
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, евростат
Экономика, Рынок, США, Евростат
08:20 01.09.2025
 
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне

Курс евро растет к доллару перед публикацией европейской макростатистики

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,171 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до 147,02 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,71 пункта.
Позднее в понедельник будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно предварительным данным, показатель в августе вырос до 50,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.
Кроме того, Евростат обнародует данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Как прогнозируют аналитики, безработица в июле осталась на уровне июня в 6,2%.
 
ЭкономикаРынокСШАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала