Евро дорожает к доллару перед выходом данных по еврозоне

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром перед публикацией европейской макростатистики, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,171 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до 147,02 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,71 пункта.
Позднее в понедельник будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно предварительным данным, показатель в августе вырос до 50,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.
Кроме того, Евростат обнародует данные по рынку труда стран европейского валютного блока. Как прогнозируют аналитики, безработица в июле осталась на уровне июня в 6,2%.