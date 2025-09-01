https://1prime.ru/20250901/evro-861587399.html

Курс евро к доллару растет на фоне статистики из еврозоны

Курс евро к доллару растет на фоне статистики из еврозоны - 01.09.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару растет на фоне статистики из еврозоны

Курс евро к доллару в понедельник днем увеличивается после публикации статистики из еврозоны, свидетельствует динамика торгов. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:07+0300

2025-09-01T13:07+0300

2025-09-01T13:07+0300

экономика

рынок

торги

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859887021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3890a141fa3dc35a5b689e17034a7350.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем увеличивается после публикации статистики из еврозоны, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1718 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 147,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 97,65 пункта. Безработица в еврозоне в июле составила 6,2% после пересмотренного значения июня в 6,3%. Значение совпало с прогнозом аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на первоначальном уровне июня в 6,2%. В ЕС безработица в июле снизилась до 5,9% с 6% в июне. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительно показатель ожидался на уровне 50,5 пункта. Объем торгов при этом может быть несколько снижен в понедельник в связи с выходным днем в США, что может повлиять на курс доллара. Инвесторы ожидают важные данные, публикация которых запланирована на неделе. Так, во вторник будет опубликована предварительная оценка по инфляции в еврозоне в августе, в среду - "Бежевая книга" (Beige Book), ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу - статистика по безработице в Штатах в августе.

https://1prime.ru/20250901/rynok-861569211.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, ес