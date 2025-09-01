https://1prime.ru/20250901/evrozona-861560004.html

Аналитики ожидают роста PMI в промышленности еврозоны в августе

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе поднялся до 50,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в сообщении S&P Global в понедельник, 1 сентября, в 11.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по безработице в странах европейского валютного блока. Согласно прогнозу, безработица в еврозоне в июле осталась на уровне июня в 6,2%.

