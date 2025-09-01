https://1prime.ru/20250901/evrozona-861573380.html

Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума

Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума - 01.09.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T11:09+0300

2025-09-01T11:09+0300

2025-09-01T11:13+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала рост показателя до 50,5 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта после 49,1 пункта в июле, также достигнув максимума за 3 года и 2 месяца. Предварительная оценка при этом показала увеличение значения до 49,9 пункта.Показатель во Франции увеличился до 50,4 пункта с 48,2 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20250901/evrozona-861560004.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика