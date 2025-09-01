Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума - 01.09.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума
2025-09-01T11:09+0300
2025-09-01T11:13+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка предполагала рост показателя до 50,5 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта после 49,1 пункта в июле, также достигнув максимума за 3 года и 2 месяца. Предварительная оценка при этом показала увеличение значения до 49,9 пункта.Показатель во Франции увеличился до 50,4 пункта с 48,2 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
промышленность, мировая экономика
Экономика, Промышленность, Мировая экономика
11:09 01.09.2025 (обновлено: 11:13 01.09.2025)
 
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала рост показателя до 50,5 пункта.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта после 49,1 пункта в июле, также достигнув максимума за 3 года и 2 месяца. Предварительная оценка при этом показала увеличение значения до 49,9 пункта.
Показатель во Франции увеличился до 50,4 пункта с 48,2 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
