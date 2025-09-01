https://1prime.ru/20250901/evrozona-861573380.html
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума - 01.09.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:09+0300
2025-09-01T11:09+0300
2025-09-01T11:13+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка предполагала рост показателя до 50,5 пункта.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта после 49,1 пункта в июле, также достигнув максимума за 3 года и 2 месяца. Предварительная оценка при этом показала увеличение значения до 49,9 пункта.Показатель во Франции увеличился до 50,4 пункта с 48,2 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20250901/evrozona-861560004.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c3351c3265a21d5cc20a8f22f2ea905.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, мировая экономика
Экономика, Промышленность, Мировая экономика
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума
S&P Global: PMI промышленности еврозоны в вырос до максимальных 50,7 пункта
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала рост показателя до 50,5 пункта.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта после 49,1 пункта в июле, также достигнув максимума за 3 года и 2 месяца. Предварительная оценка при этом показала увеличение значения до 49,9 пункта.
Показатель во Франции увеличился до 50,4 пункта с 48,2 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Аналитики ожидают роста PMI в промышленности еврозоны в августе