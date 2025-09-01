https://1prime.ru/20250901/fas-861586137.html
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта
2025-09-01T13:01+0300
2025-09-01T13:01+0300
2025-09-01T13:01+0300
бизнес
фас рф
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС. Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно. "В ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС. ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе. В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно.
"В ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС.
ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе.
В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания.
По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
