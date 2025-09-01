Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/fas-861586137.html
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта - 01.09.2025, ПРАЙМ
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:01+0300
2025-09-01T13:01+0300
бизнес
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС. Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно. "В ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС. ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе. В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
https://1prime.ru/20250828/fas-861384007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, фас рф
Бизнес, ФАС РФ
13:01 01.09.2025
 
ФАС сформирует экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта

ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в сфере авиатранспорта

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно.
"В ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС.
ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе.
В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания.
По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
ФАС в I полугодии возбудила 1 760 дел по рекламе
28 августа, 13:50
 
БизнесФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала