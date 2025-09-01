Афганские власти запретили предпринимателям проводить операции на Forex

https://1prime.ru/20250901/forex-861560675.html
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Власти Афганистана запретили национальным предпринимателям осуществлять любые валютно-обменные операции на рынке Forex, сообщил в понедельник новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале со ссылкой на афганский центробанк (Da Afghanistan Bank). "Эта мера принята с целью защиты активов афганских граждан", - цитирует издание выдержку из заявления ЦБ. Жителям страны предложено "не участвовать в непрозрачном процессе и побуждать других воздерживаться от такого рода сомнительных операций". "Администрация афганского ЦБ назвала операции на Forex рискованной деятельностью", - отмечает Tolo news. Da Afghanistan Bank (DAB) отвечает за разработку, принятие и реализацию денежно-кредитной политики страны. Политика банка заключается в использовании денежно-кредитных инструментов для воздействия на денежную массу или ликвидность в экономике с целью достижения общей внутренней ценовой стабильности, что является основной целью DAB. Согласно статье 2 закона о DAB , главной целью финансового учреждения является стабилизация внутренних цен.
