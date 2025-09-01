https://1prime.ru/20250901/frantsiya-861595902.html
Число наркопреступлений во Франции возросло в четыре раза, сообщают СМИ
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Французской Республики в первой половине 2025 года зафиксировали 320 преступлений, связанных с наркотрафиком, причём их количество увеличилось в четыре раза с 2021 года, сообщила в понедельник радиостанция Europe 1 со ссылкой на данные властей. "Это бедствие затронуло всю Францию... В первой половине 2025 года было зафиксировано 320 случаев разборок, связанных с наркоторговлей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в материале. В комментарии для радиостанции Europe 1 официальный представитель полицейского профсоюза "Альянс полис" Фабьен Боге сообщил, что зачастую эти преступления совершают нанятые за деньги несовершеннолетние. "Плата за преступления варьируется в зависимости от того, что надо сделать. Будь то простая операция по оказанию давления с применением холодного оружия или бейсбольных бит, либо же более продуманные и изощрённые преступления, связанные с похищением человека", - сказал он. Эти преступления затрагивают ряд центров департаментов, таких как Авиньон (департамент Воклюз) и Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом).
