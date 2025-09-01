https://1prime.ru/20250901/frantsiya-861595902.html

Число наркопреступлений во Франции возросло в четыре раза, сообщают СМИ

Число наркопреступлений во Франции возросло в четыре раза, сообщают СМИ - 01.09.2025, ПРАЙМ

Число наркопреступлений во Франции возросло в четыре раза, сообщают СМИ

Правоохранительные органы Французской Республики в первой половине 2025 года зафиксировали 320 преступлений, связанных с наркотрафиком, причём их количество... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T14:55+0300

2025-09-01T14:55+0300

2025-09-01T14:55+0300

общество

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861547157_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_7f961c06707dc6b80c4b265a5456495c.jpg

ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Французской Республики в первой половине 2025 года зафиксировали 320 преступлений, связанных с наркотрафиком, причём их количество увеличилось в четыре раза с 2021 года, сообщила в понедельник радиостанция Europe 1 со ссылкой на данные властей. "Это бедствие затронуло всю Францию... В первой половине 2025 года было зафиксировано 320 случаев разборок, связанных с наркоторговлей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в материале. В комментарии для радиостанции Europe 1 официальный представитель полицейского профсоюза "Альянс полис" Фабьен Боге сообщил, что зачастую эти преступления совершают нанятые за деньги несовершеннолетние. "Плата за преступления варьируется в зависимости от того, что надо сделать. Будь то простая операция по оказанию давления с применением холодного оружия или бейсбольных бит, либо же более продуманные и изощрённые преступления, связанные с похищением человека", - сказал он. Эти преступления затрагивают ряд центров департаментов, таких как Авиньон (департамент Воклюз) и Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом).

https://1prime.ru/20250831/parisien-861547586.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , франция