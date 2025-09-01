https://1prime.ru/20250901/fyuchersy-861588464.html
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных по США
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных по США - 01.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных по США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник незначительно растут в ожидании публикации макростатистики, которая может подсказать рынкам... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:11+0300
2025-09-01T13:11+0300
2025-09-01T13:11+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник незначительно растут в ожидании публикации макростатистики, которая может подсказать рынкам дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 45 626 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 23 485,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - также на 0,1%, до 6 479,5 пункта. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. На следующей неделе, в четверг, также станет известна статистика по инфляции в США. Рынки находятся в ожидании данных, чтобы определить дальнейшие действия ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября; по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5%. "Что касается рынка США, основное внимание уделяется данным по занятости и инфляции, а также тому, как они повлияют на ожидания будущего понижения ставки ФРС", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик IG Markets Александр Барадез (Alexandre Baradez).
https://1prime.ru/20250901/yuan-861574732.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных по США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно растут
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник незначительно растут в ожидании публикации макростатистики, которая может подсказать рынкам дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 45 626 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 23 485,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - также на 0,1%, до 6 479,5 пункта.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. На следующей неделе, в четверг, также станет известна статистика по инфляции в США.
Рынки находятся в ожидании данных, чтобы определить дальнейшие действия ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября; по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
"Что касается рынка США, основное внимание уделяется данным по занятости и инфляции, а также тому, как они повлияют на ожидания будущего понижения ставки ФРС", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик IG Markets Александр Барадез (Alexandre Baradez).
Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже