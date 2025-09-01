https://1prime.ru/20250901/fyuchersy-861588464.html

Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных по США

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник незначительно растут в ожидании публикации макростатистики, которая может подсказать рынкам дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 45 626 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,1%, до 23 485,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - также на 0,1%, до 6 479,5 пункта. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Согласно прогнозам, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 78 тысяч. На следующей неделе, в четверг, также станет известна статистика по инфляции в США. Рынки находятся в ожидании данных, чтобы определить дальнейшие действия ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября; по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5%. "Что касается рынка США, основное внимание уделяется данным по занятости и инфляции, а также тому, как они повлияют на ожидания будущего понижения ставки ФРС", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик IG Markets Александр Барадез (Alexandre Baradez).

