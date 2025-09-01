https://1prime.ru/20250901/gaz-861582834.html

Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе

Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе - 01.09.2025, ПРАЙМ

Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе

Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась в месячном выражении на 4%, приблизившись к 390 долларам за тысячу кубометров, следует из... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:26+0300

2025-09-01T12:26+0300

2025-09-01T12:26+0300

экономика

газ

европа

сша

катар

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась в месячном выражении на 4%, приблизившись к 390 долларам за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 393,5 доллара, что на 4% ниже июльского показателя. Это самое низкое значение с июля прошлого года. Тогда показатель опустился до 365 долларов за тысячу кубометров. При этом в годовом выражении стоимость газа в августе оказалась ниже почти на 10%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара. Это на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно дороже газ был в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара во время торговой сессии котировки достигли в начале весны 2022 года. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что в 2026 году биржевые цены на газ в Европе снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа в США и Катаре. При этом они не исключали аномальных сценариев на европейском рынке газа.

https://1prime.ru/20250901/ice-861563573.html

европа

сша

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, сша, катар, ice