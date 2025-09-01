https://1prime.ru/20250901/gaz-861582834.html
Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе
Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе - 01.09.2025, ПРАЙМ
Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе
Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась в месячном выражении на 4%, приблизившись к 390 долларам за тысячу кубометров, следует из... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:26+0300
2025-09-01T12:26+0300
2025-09-01T12:26+0300
экономика
газ
европа
сша
катар
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась в месячном выражении на 4%, приблизившись к 390 долларам за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 393,5 доллара, что на 4% ниже июльского показателя. Это самое низкое значение с июля прошлого года. Тогда показатель опустился до 365 долларов за тысячу кубометров. При этом в годовом выражении стоимость газа в августе оказалась ниже почти на 10%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара. Это на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно дороже газ был в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара во время торговой сессии котировки достигли в начале весны 2022 года. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что в 2026 году биржевые цены на газ в Европе снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа в США и Катаре. При этом они не исключали аномальных сценариев на европейском рынке газа.
https://1prime.ru/20250901/ice-861563573.html
европа
сша
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_100:0:2399:1724_1920x0_80_0_0_e3bfe6c217031f89c44ee76af1f5fdd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, сша, катар, ice
Экономика, Газ, ЕВРОПА, США, КАТАР, ICE
Средняя биржевая цена газа в Европе снизилась в августе
Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась на 4%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе снизилась в месячном выражении на 4%, приблизившись к 390 долларам за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 393,5 доллара, что на 4% ниже июльского показателя. Это самое низкое значение с июля прошлого года. Тогда показатель опустился до 365 долларов за тысячу кубометров.
При этом в годовом выражении стоимость газа в августе оказалась ниже почти на 10%.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара. Это на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно дороже газ был в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара во время торговой сессии котировки достигли в начале весны 2022 года.
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что в 2026 году биржевые цены на газ в Европе снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа в США и Катаре. При этом они не исключали аномальных сценариев на европейском рынке газа.
Цены на газ в Европе незначительно снижаются