Экспорт российского газа в Европу вырос в январе-августе

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, за 8 месяцев с начала года составил почти 11,5 миллиарда кубометров. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе показатель составил почти 1,56 миллиарда кубометров. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 5,5% больше по сравнению с августом прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.

