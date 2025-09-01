Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине отметили значительное снижение запасов газа - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250901/gaz-861603956.html
На Украине отметили значительное снижение запасов газа
На Украине отметили значительное снижение запасов газа - 01.09.2025, ПРАЙМ
На Украине отметили значительное снижение запасов газа
Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T16:19+0300
2025-09-01T16:19+0300
энергетика
газ
украина
газопровод "турецкий поток"
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/55/828355577_0:241:4256:2635_1920x0_80_0_0_2981946b3b3c2d0fb65dce0aac1af38c.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов. "Запасы газа в украинских хранилищах 31 августа составили 6,5 миллиарда кубометров свободного газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. На входе в прошлый отопительный сезон объем запасов превышал 13 миллиардов кубометров, из которых свыше 8,2 миллиарда были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 10 миллиардов кубометров "свободного" газа. Сейчас же не хватает 3,5 миллиарда кубометров на сумму около 1,4 миллиарда евро. "При этом Украина в августе на 20% сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия, на рынке которых доминирует российский ресурс, поступающий через Турецкий поток, сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%", - пишет "Страна". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
https://1prime.ru/20250901/vengriya-861594275.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/55/828355577_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_76cc0f0da8de7ae400b5fecf93c3b75e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, газопровод "турецкий поток", нафтогаз украины
Энергетика, Газ, УКРАИНА, Газопровод "Турецкий поток", Нафтогаз Украины
16:19 01.09.2025
 
На Украине отметили значительное снижение запасов газа

Запасы газа в украинских хранилищах оказались значительно ниже, чем годом ранее

© AFP / Sergei Supinsky Сотрудники компании "Нафтогаз".
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© AFP / Sergei Supinsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов.
"Запасы газа в украинских хранилищах 31 августа составили 6,5 миллиарда кубометров свободного газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. На входе в прошлый отопительный сезон объем запасов превышал 13 миллиардов кубометров, из которых свыше 8,2 миллиарда были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 10 миллиардов кубометров "свободного" газа. Сейчас же не хватает 3,5 миллиарда кубометров на сумму около 1,4 миллиарда евро.
"При этом Украина в августе на 20% сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия, на рынке которых доминирует российский ресурс, поступающий через Турецкий поток, сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%", - пишет "Страна".
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Венгрия получила из России более пяти миллиардов кубометров газа
14:29
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАГазопровод "Турецкий поток"Нафтогаз Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала