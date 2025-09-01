https://1prime.ru/20250901/indeks-861562852.html
В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей
В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:14+0300
2025-09-01T09:14+0300
2025-09-01T09:14+0300
экономика
промышленность
россия
markit
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности обрабатывающих отраслей (PMI) S&P Global в России составил 48,7 в августе, увеличившись с 47 в июле и свидетельствуя об ухудшении условий работы для производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным за этот период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
https://1prime.ru/20250901/aktsii-861557218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, markit
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Markit
В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей
S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности обрабатывающих отраслей (PMI) S&P Global в России составил 48,7 в августе, увеличившись с 47 в июле и свидетельствуя об ухудшении условий работы для производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным за этот период", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
Российский рынок акций растет на старте торгов понедельника