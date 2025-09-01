В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей

https://1prime.ru/20250901/indeks-861562852.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности обрабатывающих отраслей (PMI) S&P Global в России составил 48,7 в августе, увеличившись с 47 в июле и свидетельствуя об ухудшении условий работы для производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным за этот период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

