МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности обрабатывающих отраслей (PMI) S&amp;P Global в России составил 48,7 в августе, увеличившись с 47 в июле и свидетельствуя об ухудшении условий работы для производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным за этот период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
09:14 01.09.2025
 
В России вырос идекс PMI обрабатывающих отраслей

S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе вырос до 48,7 пункта с 47 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности обрабатывающих отраслей (PMI) S&P Global в России составил 48,7 в августе, увеличившись с 47 в июле и свидетельствуя об ухудшении условий работы для производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным за этот период", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
