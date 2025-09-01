Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/indeksy-861580766.html
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно - 01.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день осени не показали однозначной динамики на фоне макростатистики и удорожания... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:11+0300
2025-09-01T12:11+0300
экономика
рынок
торги
индексы
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
китай
alibaba
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день осени не показали однозначной динамики на фоне макростатистики и удорожания золота, акции Alibaba подскочили на 18,5% после публикации финотчета, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 3 875,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,87%, до 2 464,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,15%, до 25 617,42 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,35%, до 3 142,93 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,51%, до 8 927,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,24%, до 42 188,79 пункта. Трейдеры обратили внимание на внутреннюю макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в августе вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в июле, рынки ожидали сохранения показателя. PMI промышленности Южной Кореи вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в июле, прогноз составлял 48,8 пункта. PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, вырос до 53 пунктов с 51,3 пункта в июле, что выше предварительной оценки в 52,9 пункта. PMI промышленности в Японии, по окончательным данным, в августе поднялся до 49,7 пункта с 48,9 пункта ранее, что ниже предварительной оценки в 49,9 пункта. Экспорт Южной Кореи в августе вырос на 1,3% в годовом выражении, ожидался рост на 3%, импорт сократился в отчетном месяце на 4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 0,1%. Золото ранее в понедельник подорожало до нового рекорда, что поддержало стоимость акций золотодобывающих компаний региона. Так, по итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 7,85%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 8%, бумаги Zijin Mining Group – на 5,6%. Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba выросли в цене в Гонконге на 18,5% - это самый сильный рост индекса Hang Seng. В пятницу после закрытия торгов компания сообщила о продолжающемся росте выручки от продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
https://1prime.ru/20250901/yuan-861574732.html
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, южная корея, азиатско-тихоокеанский регион, китай, alibaba, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Alibaba, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:11 01.09.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно

Биржи АТР открылись ростом на фоне макростатистики и удорожания золота

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день осени не показали однозначной динамики на фоне макростатистики и удорожания золота, акции Alibaba подскочили на 18,5% после публикации финотчета, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 3 875,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,87%, до 2 464,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,15%, до 25 617,42 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,35%, до 3 142,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 8 927,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,24%, до 42 188,79 пункта.
Трейдеры обратили внимание на внутреннюю макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в августе вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в июле, рынки ожидали сохранения показателя. PMI промышленности Южной Кореи вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в июле, прогноз составлял 48,8 пункта.
PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, вырос до 53 пунктов с 51,3 пункта в июле, что выше предварительной оценки в 52,9 пункта. PMI промышленности в Японии, по окончательным данным, в августе поднялся до 49,7 пункта с 48,9 пункта ранее, что ниже предварительной оценки в 49,9 пункта.
Экспорт Южной Кореи в августе вырос на 1,3% в годовом выражении, ожидался рост на 3%, импорт сократился в отчетном месяце на 4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 0,1%.
Золото ранее в понедельник подорожало до нового рекорда, что поддержало стоимость акций золотодобывающих компаний региона. Так, по итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 7,85%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 8%, бумаги Zijin Mining Group – на 5,6%.
Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba выросли в цене в Гонконге на 18,5% - это самый сильный рост индекса Hang Seng. В пятницу после закрытия торгов компания сообщила о продолжающемся росте выручки от продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже
11:15
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЮЖНАЯ КОРЕЯАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙAlibabaShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала