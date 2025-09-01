https://1prime.ru/20250901/indeksy-861580766.html

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник разнонаправленно - 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:11+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день осени не показали однозначной динамики на фоне макростатистики и удорожания золота, акции Alibaba подскочили на 18,5% после публикации финотчета, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 3 875,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,87%, до 2 464,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,15%, до 25 617,42 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,35%, до 3 142,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 8 927,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,24%, до 42 188,79 пункта. Трейдеры обратили внимание на внутреннюю макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в августе вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в июле, рынки ожидали сохранения показателя. PMI промышленности Южной Кореи вырос до 48,3 пункта с 48 пунктов в июле, прогноз составлял 48,8 пункта. PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, вырос до 53 пунктов с 51,3 пункта в июле, что выше предварительной оценки в 52,9 пункта. PMI промышленности в Японии, по окончательным данным, в августе поднялся до 49,7 пункта с 48,9 пункта ранее, что ниже предварительной оценки в 49,9 пункта. Экспорт Южной Кореи в августе вырос на 1,3% в годовом выражении, ожидался рост на 3%, импорт сократился в отчетном месяце на 4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение только на 0,1%. Золото ранее в понедельник подорожало до нового рекорда, что поддержало стоимость акций золотодобывающих компаний региона. Так, по итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 7,85%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 8%, бумаги Zijin Mining Group – на 5,6%. Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba выросли в цене в Гонконге на 18,5% - это самый сильный рост индекса Hang Seng. В пятницу после закрытия торгов компания сообщила о продолжающемся росте выручки от продуктов, связанных с искусственным интеллектом.

