На Западе заявили о гневе США из-за решения Индии по России

МОСКВА, 1 августа — РИА Новости.

2025-09-01T04:04+0300

мировая экономика

россия

индия

сша

китай

дональд трамп

МОСКВА, 1 августа — РИА Новости. В США недовольны выбором Индии в пользу Китая и России, заявил Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии социальной сети Х.“США возмущены тем. Что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику”, — отметил он.Ранее 27 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25 процентов на индийский импорт. О введении новых тарифов было объявлено 6 августа и связано это с увеличением закупок Индией российской нефти. Американские власти заявляют, что с 2022 года доля российской нефти в индийском импорте возросла с менее чем одного процента до 42 процентов. Пять раундов торговых переговоров не увенчались успехом, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии, Рандхир Джайсвал, назвал эти новые меры необоснованными и неразумными. Он подчеркнул, что Индия, как и любая крупная экономика, предпримет необходимые шаги для защиты своих национальных интересов.Тем временем, Индия остается самым крупным покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, поставки в июне достигли максимальных значений за последние 11 месяцев.

индия

сша

китай

