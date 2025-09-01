Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250901/indiya-861589700.html
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах - 01.09.2025, ПРАЙМ
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах
Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:24+0300
2025-09-01T13:24+0300
энергетика
россия
индия
алексей лихачев
нарендра моди
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aac7ad71cbede936e92006e256717e5b.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-1948 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества. "Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
https://1prime.ru/20250827/rosatom-861305479.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881985_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_325171bcf2e4394c1439e25217f844a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, алексей лихачев, нарендра моди, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Нарендра Моди, Росатом
13:24 01.09.2025
 
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах

Лихачев: Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-1948 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев.
По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества.
"Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Росатом" планирует выйти на замкнутый ядерный топливный цикл
27 августа, 08:46
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДИЯАлексей ЛихачевНарендра МодиРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала