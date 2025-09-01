https://1prime.ru/20250901/indiya-861589700.html

Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах

Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах - 01.09.2025, ПРАЙМ

Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах

Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:24+0300

2025-09-01T13:24+0300

2025-09-01T13:24+0300

энергетика

россия

индия

алексей лихачев

нарендра моди

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859881985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aac7ad71cbede936e92006e256717e5b.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-1948 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества. "Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".

https://1prime.ru/20250827/rosatom-861305479.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, алексей лихачев, нарендра моди, росатом