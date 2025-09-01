https://1prime.ru/20250901/indiya-861589700.html
Индия хочет строить вместе с РФ малые АЭС и реакторы на быстрых нейтронах
2025-09-01T13:24+0300
энергетика
россия
индия
алексей лихачев
нарендра моди
росатом
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-1948 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества. "Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
индия
россия, индия, алексей лихачев, нарендра моди, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Нарендра Моди, Росатом
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Индия хочет строить у себя вместе с Россией АЭС малой мощности - наземные и плавучие, а также реакторы на быстрых нейтронах, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В документах развития экономики Индии заложен очень амбициозный пункт - это переход от нынешних 9 гигаватт атомной энергетики к будущим 100 гигаваттам, то есть более чем в десять раз в период до 2047-1948 годов... Это подразумевает, конечно, усиление и интенсификацию сотрудничества, в первую очередь в части строительства в Индии наших реакторов", - сказал Лихачев.
По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обозначил, в каком направлении страна хотела бы расширить повестку сотрудничества.
"Сегодня, например, премьер-министр Моди заявил, что хотел бы расширить повестку от строительства традиционных наших (реакторов - ред.)-"тысячников", гигаваттников, к строительству и малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих, так и реакторов на быстрых нейтронах", - добавил глава "Росатома".
