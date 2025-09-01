Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/indiya-861614389.html
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии - 01.09.2025, ПРАЙМ
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банковский бизнес в Индии, где представлены его 17 филиалов, для участия в торгах по... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T22:14+0300
2025-09-01T22:14+0300
банки
финансы
бизнес
индия
deutsche bank
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банковский бизнес в Индии, где представлены его 17 филиалов, для участия в торгах по покупке активов он пригласил как индийские, так и зарубежные компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Deutsche Bank рассматривает возможность продажи своих активов в сфере розничного банкинга в Индии и пригласил к участию в торгах местных и зарубежных кредиторов... В Индии Deutsche Bank хочет полностью продать свой розничный банковский бизнес, который насчитывает 17 филиалов", - говорится в сообщении. Немецкий банк намерен повысить рентабельность своего розничного бизнеса, объясняется в материале. Несмотря на то, что Индия - одна из самых быстрорастущих экономик мира, иностранные банки испытывают трудности с повышением доходов из-за высокой конкуренции со стороны местных игроков и регуляторных ограничений, отмечает Рейтер. Крайний срок предоставления необязывающих предложений от нескольких банков по розничным активам в Индии был установлен на 29 августа, сообщает агентство со ссылкой на источники. Еще в марте генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что в 2025 году штат розничного банка сократят почти на 2 000 человек, а количество филиалов будет "значительно" уменьшено, напоминает агентство.
https://1prime.ru/20240227/germany-844556537.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, индия, deutsche bank
Банки, Финансы, Бизнес, ИНДИЯ, Deutsche Bank
22:14 01.09.2025
 
Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии

Reuters: Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банковский бизнес в Индии

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банковский бизнес в Индии, где представлены его 17 филиалов, для участия в торгах по покупке активов он пригласил как индийские, так и зарубежные компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Deutsche Bank рассматривает возможность продажи своих активов в сфере розничного банкинга в Индии и пригласил к участию в торгах местных и зарубежных кредиторов... В Индии Deutsche Bank хочет полностью продать свой розничный банковский бизнес, который насчитывает 17 филиалов", - говорится в сообщении.
Немецкий банк намерен повысить рентабельность своего розничного бизнеса, объясняется в материале. Несмотря на то, что Индия - одна из самых быстрорастущих экономик мира, иностранные банки испытывают трудности с повышением доходов из-за высокой конкуренции со стороны местных игроков и регуляторных ограничений, отмечает Рейтер.
Крайний срок предоставления необязывающих предложений от нескольких банков по розничным активам в Индии был установлен на 29 августа, сообщает агентство со ссылкой на источники.
Еще в марте генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что в 2025 году штат розничного банка сократят почти на 2 000 человек, а количество филиалов будет "значительно" уменьшено, напоминает агентство.
Флаг Германии, Берлин
Замедленный обвал недвижимости в Германии угрожает банкам, пишут СМИ
27 февраля 2024, 11:43
 
БанкиФинансыБизнесИНДИЯDeutsche Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала