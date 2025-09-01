Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банкинг в Индии

https://1prime.ru/20250901/indiya-861614389.html
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен полностью продать розничный банковский бизнес в Индии, где представлены его 17 филиалов, для участия в торгах по покупке активов он пригласил как индийские, так и зарубежные компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Deutsche Bank рассматривает возможность продажи своих активов в сфере розничного банкинга в Индии и пригласил к участию в торгах местных и зарубежных кредиторов... В Индии Deutsche Bank хочет полностью продать свой розничный банковский бизнес, который насчитывает 17 филиалов", - говорится в сообщении. Немецкий банк намерен повысить рентабельность своего розничного бизнеса, объясняется в материале. Несмотря на то, что Индия - одна из самых быстрорастущих экономик мира, иностранные банки испытывают трудности с повышением доходов из-за высокой конкуренции со стороны местных игроков и регуляторных ограничений, отмечает Рейтер. Крайний срок предоставления необязывающих предложений от нескольких банков по розничным активам в Индии был установлен на 29 августа, сообщает агентство со ссылкой на источники. Еще в марте генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что в 2025 году штат розничного банка сократят почти на 2 000 человек, а количество филиалов будет "значительно" уменьшено, напоминает агентство.
