Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

2025-09-01T12:38+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".

