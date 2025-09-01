Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/initsiativa-861583915.html
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:38+0300
2025-09-01T12:38+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861583102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04f47ae2f2902da2a4be8a26dad6e4b6.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
https://1prime.ru/20250901/shos-861579496.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861583102_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_ca9ac04ec5d5e23e605f049679bcf612.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
12:38 01.09.2025
 
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

Путин: Россия поддерживает инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать международную справедливость
12:04
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала