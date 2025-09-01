https://1prime.ru/20250901/initsiativa-861583915.html
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россия поддержала инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному... | 01.09.2025, ПРАЙМ
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу глобального управления и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, заявил президент России Владимир Путин. "Мы безусловно внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
