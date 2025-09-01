https://1prime.ru/20250901/ipoteka-861588130.html
Риелторы предложили расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 18 лет
2025-09-01T13:10+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российская гильдия риелторов (РГР) направила в правительства РФ письмо с предложением расширить семейную ипотеку на все семьи с ребенком до 18 лет. В настоящее время семейную ипотеку в России в общем случае могут взять семьи с ребенком не старше семи лет. "Многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. Также РГР предлагает первоначальный взнос установить в размере от 10%, с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты", - говорится в сообщении РГР. Также РГР предлагает предоставить возможность участвовать в программе семьям с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста ребенка. "Для семей с детьми-инвалидами потребность в адаптированном жилье сохраняется и после 18 лет", - подчеркивается в пресс-релизе. Кроме того, организация выступает за увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке. Сейчас она составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для других регионов России.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российская гильдия риелторов (РГР) направила в правительства РФ письмо с предложением расширить семейную ипотеку на все семьи с ребенком до 18 лет.
В настоящее время семейную ипотеку в России в общем случае могут взять семьи с ребенком не старше семи лет.
"Многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. Также РГР предлагает первоначальный взнос установить в размере от 10%, с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты", - говорится в сообщении РГР.
Также РГР предлагает предоставить возможность участвовать в программе семьям с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста ребенка. "Для семей с детьми-инвалидами потребность в адаптированном жилье сохраняется и после 18 лет", - подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, организация выступает за увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке. Сейчас она составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для других регионов России.
