Каждый четвертый россиянин ждет снижения ставок по ипотеке, узнал "Дом.РФ"

01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, составила 25%, что в три с половиной раза больше, чем в начале года, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ, проведенный в августе. "Продолжает увеличиваться доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке - за месяц доля таких россиян выросла до 25% (+7 процентных пунктов), что в три с половиной раза больше, чем в начале 2025 года, Эта тенденция - результат снижения Банком России ключевой ставки с 21% до 18%", - говорится в отчете "Дом.РФ". Вместе с этим, как указывается в нем, ожидания роста цен на жилье сохраняются на прежнем уровне: около половины россиян считают, что недвижимость продолжит дорожать. "Также оптимистичные прогнозы в части снижения ставок пока не повлияли на оценки благоприятности условий для покупки и продажи жилья. Доли россиян, которые считают условия благоприятными для продажи (37-39%) и для покупки (17-21%) жилья стабильны с начала года, это связано c сохранением запретительного уровня рыночных ставок, несмотря на их снижение", - подчеркнули в "Дом.РФ". Причем доля россиян, ожидающих ухудшения своего материального положения, увеличивалась с апреля и достигла в июле уровня конца 2024 года (29%), что вместе с ожиданием снижения ставок приводит к решению отложить покупку жилья, добавляется в отчете.

