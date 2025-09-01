Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети - 01.09.2025
Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети
Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети - 01.09.2025, ПРАЙМ
Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети
Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети, подача электроэнергии прекращена до конца понедельника, сообщает оператор... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:52+0300
2025-09-01T09:52+0300
финляндия
эстония
fingrid
nord pool
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети, подача электроэнергии прекращена до конца понедельника, сообщает оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. "Линия электропередачи постоянного тока Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключилась от сети 1 сентября в 5.46 (совпадает с мск). В настоящее время неисправность расследуется", - говорится в сообщении на сайте оператора. Согласно сообщению Fingrid на европейской бирже электроэнергии Nord Pool, отключение подачи электричества продлится до конца понедельника. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
финляндия
эстония
финляндия, эстония, fingrid, nord pool
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, Fingrid, Nord Pool
09:52 01.09.2025
 
Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети

Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети, подача электроэнергии прекращена до конца понедельника, сообщает оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid.
"Линия электропередачи постоянного тока Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключилась от сети 1 сентября в 5.46 (совпадает с мск). В настоящее время неисправность расследуется", - говорится в сообщении на сайте оператора.
Согласно сообщению Fingrid на европейской бирже электроэнергии Nord Pool, отключение подачи электричества продлится до конца понедельника.
Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Финляндия получит от ЕК 1,8 миллиона евро на ремонт кабеля EstLink 2
22 августа, 11:05
 
ФИНЛЯНДИЯ ЭСТОНИЯ Fingrid Nord Pool
 
 
