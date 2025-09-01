https://1prime.ru/20250901/kabel-861565889.html

Кабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Подводный электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети, подача электроэнергии прекращена до конца понедельника, сообщает оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. "Линия электропередачи постоянного тока Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключилась от сети 1 сентября в 5.46 (совпадает с мск). В настоящее время неисправность расследуется", - говорится в сообщении на сайте оператора. Согласно сообщению Fingrid на европейской бирже электроэнергии Nord Pool, отключение подачи электричества продлится до конца понедельника. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.

