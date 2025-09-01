Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оператор назвал сроки ремонта линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией - 01.09.2025
Оператор назвал сроки ремонта линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией
Оператор назвал сроки ремонта линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Неисправность на линии электропередачи Estlink 1 между Финляндией и Эстонией устранят в течение трех недель, сообщил оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. Электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник. Оператор ранее сообщал, что подача электроэнергии прекращена до конца дня. "Неисправность локализована в реакторе, расположенном на подстанции. Предполагаемый срок устранения неисправности - около трех недель", - говорится в сообщении оператора. Руководитель операционной деятельности Fingrid Микко Пииронен ранее сообщил газете Helsingin Sanomat, что неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо, она не указывает на повреждение кабеля или "умысел" в отключении линии. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, Fingrid
11:29 01.09.2025
 
Оператор назвал сроки ремонта линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией

Неисправность линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией устранят за 3 недели

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Неисправность на линии электропередачи Estlink 1 между Финляндией и Эстонией устранят в течение трех недель, сообщил оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid.
Электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник. Оператор ранее сообщал, что подача электроэнергии прекращена до конца дня.
"Неисправность локализована в реакторе, расположенном на подстанции. Предполагаемый срок устранения неисправности - около трех недель", - говорится в сообщении оператора.
Руководитель операционной деятельности Fingrid Микко Пииронен ранее сообщил газете Helsingin Sanomat, что неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо, она не указывает на повреждение кабеля или "умысел" в отключении линии.
Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.
