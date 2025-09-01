https://1prime.ru/20250901/kabel-861574891.html

Оператор назвал сроки ремонта линии Estlink 1 между Финляндией и Эстонией

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Неисправность на линии электропередачи Estlink 1 между Финляндией и Эстонией устранят в течение трех недель, сообщил оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. Электрокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией отключился от сети утром в понедельник. Оператор ранее сообщал, что подача электроэнергии прекращена до конца дня. "Неисправность локализована в реакторе, расположенном на подстанции. Предполагаемый срок устранения неисправности - около трех недель", - говорится в сообщении оператора. Руководитель операционной деятельности Fingrid Микко Пииронен ранее сообщил газете Helsingin Sanomat, что неисправность была обнаружена на подстанции в Эспоо, она не указывает на повреждение кабеля или "умысел" в отключении линии. Estlink 1 - кабель постоянного тока, проложенный между Эстонией и Финляндией. Длина кабеля составляет более 100 километров, из которых около 70 километров проложены под водой. Мощность электропередачи Estlink 1 составляет 350 МВт.

