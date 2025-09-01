https://1prime.ru/20250901/kartel-861599427.html

ФАС выявила медицинский картель на 949 миллионов рублей

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель в нескольких регионах РФ на сумму более 949 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму 949 миллионов рублей. Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа... Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. Дело возбуждено по пункту 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции". "ООО "МегаМед Корпорэйшн", ООО "РУС" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах", - указывается в сообщении. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с нормами КоАП РФ, подчеркнули в службе.

