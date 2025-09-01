https://1prime.ru/20250901/kazmunajgaz-861556419.html

"Казмунайгаз" и CNOOC намерены сотрудничать в геологоразведке

"Казмунайгаз" и CNOOC намерены сотрудничать в геологоразведке - 01.09.2025, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" и CNOOC намерены сотрудничать в геологоразведке

Казахстанский нефтяной оператор "Казмунайгаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) намерены сотрудничать в геологоразведке и... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T07:30+0300

2025-09-01T07:30+0300

2025-09-01T07:30+0300

энергетика

казахстан

китай

кнр

cnooc

казмунайгаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556419.jpg?1756701026

АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Казахстанский нефтяной оператор "Казмунайгаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) намерены сотрудничать в геологоразведке и разработке месторождений за пределами Казахстана и КНР, сообщает в понедельник пресс-служба КМГ. "Партнерство КМГ и CNOOC выходит на новый уровень. Между компаниями подписано рамочное соглашение о стратегическом международном сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по поиску проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая", - говорится в сообщении. В КМГ добавили, что в Пекине глава КМГ Асхат Хасенов и руководитель CNOOC Чжан Чуаньцзян обсудили также разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта на участке "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. В июне КМГ и CNOOC подписали контракт, который предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC. Минимальные инвестиции на стадии поиска углеводородов составят порядка 31,5 миллиона долларов. CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями. В настоящий момент ведется работа по созданию оператора проекта - компании Zhylyoi Operating. China National Offshore Oil Corporation - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.

казахстан

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, китай, кнр, cnooc, казмунайгаз