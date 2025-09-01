Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Казмунайгаз" и CNOOC намерены сотрудничать в геологоразведке - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и CNOOC намерены сотрудничать в геологоразведке
Казахстанский нефтяной оператор "Казмунайгаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) намерены сотрудничать в геологоразведке и... | 01.09.2025, ПРАЙМ
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Казахстанский нефтяной оператор "Казмунайгаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) намерены сотрудничать в геологоразведке и разработке месторождений за пределами Казахстана и КНР, сообщает в понедельник пресс-служба КМГ. "Партнерство КМГ и CNOOC выходит на новый уровень. Между компаниями подписано рамочное соглашение о стратегическом международном сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по поиску проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая", - говорится в сообщении. В КМГ добавили, что в Пекине глава КМГ Асхат Хасенов и руководитель CNOOC Чжан Чуаньцзян обсудили также разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта на участке "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. В июне КМГ и CNOOC подписали контракт, который предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC. Минимальные инвестиции на стадии поиска углеводородов составят порядка 31,5 миллиона долларов. CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями. В настоящий момент ведется работа по созданию оператора проекта - компании Zhylyoi Operating. China National Offshore Oil Corporation - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
07:30 01.09.2025
 
АСТАНА, 1 сен - ПРАЙМ. Казахстанский нефтяной оператор "Казмунайгаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) намерены сотрудничать в геологоразведке и разработке месторождений за пределами Казахстана и КНР, сообщает в понедельник пресс-служба КМГ.
"Партнерство КМГ и CNOOC выходит на новый уровень. Между компаниями подписано рамочное соглашение о стратегическом международном сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по поиску проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая", - говорится в сообщении.
В КМГ добавили, что в Пекине глава КМГ Асхат Хасенов и руководитель CNOOC Чжан Чуаньцзян обсудили также разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта на участке "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря.
В июне КМГ и CNOOC подписали контракт, который предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC. Минимальные инвестиции на стадии поиска углеводородов составят порядка 31,5 миллиона долларов. CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями. В настоящий момент ведется работа по созданию оператора проекта - компании Zhylyoi Operating.
China National Offshore Oil Corporation - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
 
