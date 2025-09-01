Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/kitay-861438885.html
Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь"
Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь"
После ралли на китайском рынке у инвесторов появляется законный вопрос – уже "пузырь" или еще нет? Недавно индекс Shanghai Composite Index(SSE) после... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T05:05+0300
2025-09-01T05:05+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
мировая экономика
сша
китай
bloomberg
финам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861438885.jpg?1756692301
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После ралли на китайском рынке у инвесторов появляется законный вопрос – уже "пузырь" или еще нет? Недавно индекс Shanghai Composite Index(SSE) после длительного медвежьего тренда показал резкий рост на 43% до десятилетних максимумов. И в биржевых кругах слышат эхо обвала 2015 года, когда к июню 2015 года от минимумов 2014 года индекс взлетел примерно в 2,6 раза, после чего последовали несколько крупных волн снижения, обернувшихся для многих убытками.Источник: RefinitivВ Китае, конечно, есть давние проблемы – кризис на рынке недвижимости, противостояние с США, которое рискует перерасти в военный конфликт, а также стареющее население. Но и слабой экономику тоже называть несправедливо: ее темпы роста превышают среднемировые, и правительство оказывает ей поддержку через бюджетное и монетарное стимулирование.В этот раз резкий рост спроса на акции был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, местный ЦБ в последние годы держал курс на смягчение ДКП, и сейчас ставка по депозитам и облигациям опустились до малопривлекательных уровней. Например, доходность 10-летних гособлигаций Китая 29 августа составляла всего около 1,78%. При этом правительство восстановило налог на купоны с облигаций, выпущенных правительством и финансовыми институтами, сделав новые выпуски (с 8 августа) менее выгодными. Из-за снижения доходностей на долговом рынке часть инвесторов решили перейти в акции. Тем более, что ранее рынок акций был дешев и комфортно недооценен по мультипликаторам, как в сравнении с аналогами, так и в сравнении с собственными историческими значениями.Способствовала ралли также торговая и геополитическая деэскалация с США - тарифы Трампа не смогли сломить мировую торговлю, а поставки нефти из Ирана не были перекрыты из-за конфликта с Израилем.Если говорить про оценку акций, то сейчас индекс SSE оценивается в 14,9 форвардных годовых прибылей. Для сравнения, американский S&amp;P 500 торгуется по 24,4 прибылей, соседний конкурент – индийский BSE Sensex – по 22,7, Stoxx 600 – 15,7. Относительно собственной медианы с марта 2013 года (когда Си Цзиньпин стал председателем КНР) – 12,4, есть премия в размере 21%, но в истории было и повыше - на пиках 2015 года индекс продавался по 20,1 прибылей. То есть, индекс дорогой, но канонического "пузыря" пока нет. Кроме того, прогнозная дивидендная доходность индекса, по данным Bloomberg, составляет 2,7% в сравнении с 1,37% по 1-летним китайским гособлигациям. Американские акции сейчас предлагают еще меньше - 1,3%, при доходности 1-летних трежерис 3,88%.Источник: Bloomberg"Пузырем" текущие уровни индекса называть, на мой взгляд, неправильно, но и делать ставку на широкий рынок по текущим цена – тоже не стоит. В лучшем случае уместны точечные покупки недооцененных акций с уклоном в домашнюю экономику. Но лучше дождаться охлаждения рынка: от минимумов сентября 2024 года индекс вырос свыше 40%, а "деревья не растут до небес".В пользу отката также говорят цифры о маржинальной торговле – маржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года, но все же высоки, что делает рынок уязвимым к плохим событиям – любой негатив спровоцирует быстрое закрытие спекулятивных лонгов, срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов. Обычно это все выливается в столь же резкое снижение. Откат обратно к многолетним минимумам маловероятен, если не случится серьезных проблем с США или экономикой. Все-таки мягкая денежная и фискальная политика позитивны для акций, и кроме того, не стоит думать, что в акциях одни спекулянты. Спекулянты присоединились к тренду, но в последние кварталы покупателями на рынок выходили окологосударственные фонды в рамках господдержки для того, чтобы компенсировать удары США.Источник: MacroMicro, SSEДля российских акций спад китайского рынка будет опасен, если финансовый кризис перерастет в экономический. На акциях строится немало финансовых продуктов, и по цепочке это может спровоцировать кризис ликвидности, который в итоге скажется на экономике, потреблении и производстве, а также приведет к девальвации юаня. Поскольку это затронет не только азиатский регион, но и практически весь мир, то это скажется на спросе на сырье, что для нашего сырьевого рынка очень важно. Наибольшее давление испытают экспортеры нефти, газа, металлов и прочих базовых материалов. Но пока такую вероятность мы оцениваем, как небольшую.Автор - Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам"
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Наталья Малых
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098692_1023:0:3071:2048_100x100_80_0_0_3b523085d55a36da6e4fa09fdebf4357.jpg
Наталья Малых
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098692_1023:0:3071:2048_100x100_80_0_0_3b523085d55a36da6e4fa09fdebf4357.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, мировая экономика, сша, китай, bloomberg, финам
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Bloomberg, Финам
05:05 01.09.2025
 
Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь"

Аналитик Малых советует воздержаться от покупки китайских бумаг

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ Финам
Наталья Малых
Руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам"
Все материалы
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После ралли на китайском рынке у инвесторов появляется законный вопрос – уже "пузырь" или еще нет? Недавно индекс Shanghai Composite Index(SSE) после длительного медвежьего тренда показал резкий рост на 43% до десятилетних максимумов. И в биржевых кругах слышат эхо обвала 2015 года, когда к июню 2015 года от минимумов 2014 года индекс взлетел примерно в 2,6 раза, после чего последовали несколько крупных волн снижения, обернувшихся для многих убытками.
© Фото : RefinitivГрафик индекса Shanghai Composite Index (SSE)
График индекса Shanghai Composite Index (SSE) - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
График индекса Shanghai Composite Index (SSE)
© Фото : Refinitiv
Источник: Refinitiv
В Китае, конечно, есть давние проблемы – кризис на рынке недвижимости, противостояние с США, которое рискует перерасти в военный конфликт, а также стареющее население. Но и слабой экономику тоже называть несправедливо: ее темпы роста превышают среднемировые, и правительство оказывает ей поддержку через бюджетное и монетарное стимулирование.
В этот раз резкий рост спроса на акции был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, местный ЦБ в последние годы держал курс на смягчение ДКП, и сейчас ставка по депозитам и облигациям опустились до малопривлекательных уровней. Например, доходность 10-летних гособлигаций Китая 29 августа составляла всего около 1,78%. При этом правительство восстановило налог на купоны с облигаций, выпущенных правительством и финансовыми институтами, сделав новые выпуски (с 8 августа) менее выгодными. Из-за снижения доходностей на долговом рынке часть инвесторов решили перейти в акции. Тем более, что ранее рынок акций был дешев и комфортно недооценен по мультипликаторам, как в сравнении с аналогами, так и в сравнении с собственными историческими значениями.
Способствовала ралли также торговая и геополитическая деэскалация с США - тарифы Трампа не смогли сломить мировую торговлю, а поставки нефти из Ирана не были перекрыты из-за конфликта с Израилем.
Если говорить про оценку акций, то сейчас индекс SSE оценивается в 14,9 форвардных годовых прибылей. Для сравнения, американский S&P 500 торгуется по 24,4 прибылей, соседний конкурент – индийский BSE Sensex – по 22,7, Stoxx 600 – 15,7. Относительно собственной медианы с марта 2013 года (когда Си Цзиньпин стал председателем КНР) – 12,4, есть премия в размере 21%, но в истории было и повыше - на пиках 2015 года индекс продавался по 20,1 прибылей. То есть, индекс дорогой, но канонического "пузыря" пока нет. Кроме того, прогнозная дивидендная доходность индекса, по данным Bloomberg, составляет 2,7% в сравнении с 1,37% по 1-летним китайским гособлигациям. Американские акции сейчас предлагают еще меньше - 1,3%, при доходности 1-летних трежерис 3,88%.
© Фото : Bloomberg Прогнозная дивидендная доходность индекса SSE
Прогнозная дивидендная доходность индекса SSE - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Прогнозная дивидендная доходность индекса SSE
© Фото : Bloomberg
Источник: Bloomberg
"Пузырем" текущие уровни индекса называть, на мой взгляд, неправильно, но и делать ставку на широкий рынок по текущим цена – тоже не стоит. В лучшем случае уместны точечные покупки недооцененных акций с уклоном в домашнюю экономику. Но лучше дождаться охлаждения рынка: от минимумов сентября 2024 года индекс вырос свыше 40%, а "деревья не растут до небес".
В пользу отката также говорят цифры о маржинальной торговле – маржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года, но все же высоки, что делает рынок уязвимым к плохим событиям – любой негатив спровоцирует быстрое закрытие спекулятивных лонгов, срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов. Обычно это все выливается в столь же резкое снижение. Откат обратно к многолетним минимумам маловероятен, если не случится серьезных проблем с США или экономикой. Все-таки мягкая денежная и фискальная политика позитивны для акций, и кроме того, не стоит думать, что в акциях одни спекулянты. Спекулянты присоединились к тренду, но в последние кварталы покупателями на рынок выходили окологосударственные фонды в рамках господдержки для того, чтобы компенсировать удары США.
© Фото : MacroMicroМаржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года
Маржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Маржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года
© Фото : MacroMicro
Источник: MacroMicro, SSE
Для российских акций спад китайского рынка будет опасен, если финансовый кризис перерастет в экономический. На акциях строится немало финансовых продуктов, и по цепочке это может спровоцировать кризис ликвидности, который в итоге скажется на экономике, потреблении и производстве, а также приведет к девальвации юаня. Поскольку это затронет не только азиатский регион, но и практически весь мир, то это скажется на спросе на сырье, что для нашего сырьевого рынка очень важно. Наибольшее давление испытают экспортеры нефти, газа, металлов и прочих базовых материалов. Но пока такую вероятность мы оцениваем, как небольшую.
Автор - Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокТоргиМировая экономикаСШАКИТАЙBloombergФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала