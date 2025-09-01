Рискуют все. На фондовом рынке Китая образуется "пузырь"

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. После ралли на китайском рынке у инвесторов появляется законный вопрос – уже "пузырь" или еще нет? Недавно индекс Shanghai Composite Index(SSE) после длительного медвежьего тренда показал резкий рост на 43% до десятилетних максимумов. И в биржевых кругах слышат эхо обвала 2015 года, когда к июню 2015 года от минимумов 2014 года индекс взлетел примерно в 2,6 раза, после чего последовали несколько крупных волн снижения, обернувшихся для многих убытками.Источник: RefinitivВ Китае, конечно, есть давние проблемы – кризис на рынке недвижимости, противостояние с США, которое рискует перерасти в военный конфликт, а также стареющее население. Но и слабой экономику тоже называть несправедливо: ее темпы роста превышают среднемировые, и правительство оказывает ей поддержку через бюджетное и монетарное стимулирование.В этот раз резкий рост спроса на акции был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, местный ЦБ в последние годы держал курс на смягчение ДКП, и сейчас ставка по депозитам и облигациям опустились до малопривлекательных уровней. Например, доходность 10-летних гособлигаций Китая 29 августа составляла всего около 1,78%. При этом правительство восстановило налог на купоны с облигаций, выпущенных правительством и финансовыми институтами, сделав новые выпуски (с 8 августа) менее выгодными. Из-за снижения доходностей на долговом рынке часть инвесторов решили перейти в акции. Тем более, что ранее рынок акций был дешев и комфортно недооценен по мультипликаторам, как в сравнении с аналогами, так и в сравнении с собственными историческими значениями.Способствовала ралли также торговая и геополитическая деэскалация с США - тарифы Трампа не смогли сломить мировую торговлю, а поставки нефти из Ирана не были перекрыты из-за конфликта с Израилем.Если говорить про оценку акций, то сейчас индекс SSE оценивается в 14,9 форвардных годовых прибылей. Для сравнения, американский S&P 500 торгуется по 24,4 прибылей, соседний конкурент – индийский BSE Sensex – по 22,7, Stoxx 600 – 15,7. Относительно собственной медианы с марта 2013 года (когда Си Цзиньпин стал председателем КНР) – 12,4, есть премия в размере 21%, но в истории было и повыше - на пиках 2015 года индекс продавался по 20,1 прибылей. То есть, индекс дорогой, но канонического "пузыря" пока нет. Кроме того, прогнозная дивидендная доходность индекса, по данным Bloomberg, составляет 2,7% в сравнении с 1,37% по 1-летним китайским гособлигациям. Американские акции сейчас предлагают еще меньше - 1,3%, при доходности 1-летних трежерис 3,88%.Источник: Bloomberg"Пузырем" текущие уровни индекса называть, на мой взгляд, неправильно, но и делать ставку на широкий рынок по текущим цена – тоже не стоит. В лучшем случае уместны точечные покупки недооцененных акций с уклоном в домашнюю экономику. Но лучше дождаться охлаждения рынка: от минимумов сентября 2024 года индекс вырос свыше 40%, а "деревья не растут до небес".В пользу отката также говорят цифры о маржинальной торговле – маржинальные позиции в бумагах SSE пока не равны пиковым уровням 2015 года, но все же высоки, что делает рынок уязвимым к плохим событиям – любой негатив спровоцирует быстрое закрытие спекулятивных лонгов, срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов. Обычно это все выливается в столь же резкое снижение. Откат обратно к многолетним минимумам маловероятен, если не случится серьезных проблем с США или экономикой. Все-таки мягкая денежная и фискальная политика позитивны для акций, и кроме того, не стоит думать, что в акциях одни спекулянты. Спекулянты присоединились к тренду, но в последние кварталы покупателями на рынок выходили окологосударственные фонды в рамках господдержки для того, чтобы компенсировать удары США.Источник: MacroMicro, SSEДля российских акций спад китайского рынка будет опасен, если финансовый кризис перерастет в экономический. На акциях строится немало финансовых продуктов, и по цепочке это может спровоцировать кризис ликвидности, который в итоге скажется на экономике, потреблении и производстве, а также приведет к девальвации юаня. Поскольку это затронет не только азиатский регион, но и практически весь мир, то это скажется на спросе на сырье, что для нашего сырьевого рынка очень важно. Наибольшее давление испытают экспортеры нефти, газа, металлов и прочих базовых материалов. Но пока такую вероятность мы оцениваем, как небольшую.Автор - Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам"
