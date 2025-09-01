https://1prime.ru/20250901/kompanii-861552132.html

Российские компании будут передавать обезличенные данные в госсистему

Российские компании будут передавать обезличенные данные в госсистему - 01.09.2025, ПРАЙМ

Российские компании будут передавать обезличенные данные в госсистему

Российские компании будут передавать обезличенные данные в государственную информационную систему с 1 сентября, в силу вступили соответствующие изменения в... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:49+0300

2025-09-01T00:49+0300

2025-09-01T00:49+0300

технологии

финансы

экономика

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861552132.jpg?1756676945

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские компании будут передавать обезличенные данные в государственную информационную систему с 1 сентября, в силу вступили соответствующие изменения в Закон о персональных данных. В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Как рассказывал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека - при условии их должного обезличивания. Минцифры сообщало, что доступ к государственной защищенной платформе для обработки обезличенных данных смогут получить российские компании - но только после прохождения проверки. Компаниям нужно будет подавать запрос для регистрации через Минцифры. Обезличенные данные, объясняли в министерстве, позволят государству принимать более эффективные решения - например, можно будет оперативнее понять, какие маршруты общественного транспорта перегружены, где есть потребность в строительстве школ, других объектов инфраструктуры и многое другое.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, владимир путин, госдума