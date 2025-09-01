Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия заключили несколько крупных контрактов в авиации - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия заключили несколько крупных контрактов в авиации
экономика
бизнес
россия
индия
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев. По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
индия
бизнес, россия, индия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ
13:15 01.09.2025
 
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев.
По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
