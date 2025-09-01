https://1prime.ru/20250901/kontrakty-861586582.html
Россия и Индия заключили несколько крупных контрактов в авиации
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев. По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
индия
