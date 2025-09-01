Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки - 01.09.2025
В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки
В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки
Первый этап классификации – процедуру самооценки - в последние дни августа прошли более 80% крымских отелей, баз отдыха и кемпингов, сообщил РИА Новости министр | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:09+0300
2025-09-01T07:09+0300
туризм
бизнес
экономика
росаккредитация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556048.jpg?1756699751
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Первый этап классификации – процедуру самооценки - в последние дни августа прошли более 80% крымских отелей, баз отдыха и кемпингов, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "Более 80% отелей, кемпингов, санаториев и баз отдыха на последние дни августа уже прошли процедуру самооценки, и еще около 100 объектов было на рассмотрении заявок", - сказал Ганзий. Окончательно итоги первого этапа классификации будут известны позже. Те гостиницы, которые не прошли самооценку, в реестре будут иметь статус "приостановлен" и не смогут работать в рекламными механизмами и могут быть оштрафованы, отметил министр. Он напомнил, что для гостевых домов процедура самооценки доступна до 1 января 2026 года. В России с начала 2025 года изменились правила классификации средств размещения. Процедура проходит в два этапа - в рамках первого нужно провести самостоятельную оценку и внести информацию о себе на сайте Росаккредитации. Второй этап нужен для тех, кто претендует на получение "звезд", и в этом случае бизнес привлекает специальные организации по классификации. Гостиницы, которые уже имели "звезды" до 1 января, автоматически перенесены в реестр и должны только выполнить самооценку. На 28 августа, по данным Росаккредитации, самооценку прошли 21 тысяча средств размещения (три четверти всех объектов).
туризм, бизнес, росаккредитация
Туризм, Бизнес, Экономика, Росаккредитация
07:09 01.09.2025
 
В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки

Ганзий: более 80% крымских отелей прошли первый этап классификации

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Первый этап классификации – процедуру самооценки - в последние дни августа прошли более 80% крымских отелей, баз отдыха и кемпингов, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Более 80% отелей, кемпингов, санаториев и баз отдыха на последние дни августа уже прошли процедуру самооценки, и еще около 100 объектов было на рассмотрении заявок", - сказал Ганзий. Окончательно итоги первого этапа классификации будут известны позже.
Те гостиницы, которые не прошли самооценку, в реестре будут иметь статус "приостановлен" и не смогут работать в рекламными механизмами и могут быть оштрафованы, отметил министр. Он напомнил, что для гостевых домов процедура самооценки доступна до 1 января 2026 года.
В России с начала 2025 года изменились правила классификации средств размещения. Процедура проходит в два этапа - в рамках первого нужно провести самостоятельную оценку и внести информацию о себе на сайте Росаккредитации. Второй этап нужен для тех, кто претендует на получение "звезд", и в этом случае бизнес привлекает специальные организации по классификации. Гостиницы, которые уже имели "звезды" до 1 января, автоматически перенесены в реестр и должны только выполнить самооценку. На 28 августа, по данным Росаккредитации, самооценку прошли 21 тысяча средств размещения (три четверти всех объектов).
 
