https://1prime.ru/20250901/krym-861556048.html

В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки

В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки - 01.09.2025, ПРАЙМ

В Крыму более 80% отелей прошли процедуру самооценки

Первый этап классификации – процедуру самооценки - в последние дни августа прошли более 80% крымских отелей, баз отдыха и кемпингов, сообщил РИА Новости министр | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T07:09+0300

2025-09-01T07:09+0300

2025-09-01T07:09+0300

туризм

бизнес

экономика

росаккредитация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556048.jpg?1756699751

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Первый этап классификации – процедуру самооценки - в последние дни августа прошли более 80% крымских отелей, баз отдыха и кемпингов, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "Более 80% отелей, кемпингов, санаториев и баз отдыха на последние дни августа уже прошли процедуру самооценки, и еще около 100 объектов было на рассмотрении заявок", - сказал Ганзий. Окончательно итоги первого этапа классификации будут известны позже. Те гостиницы, которые не прошли самооценку, в реестре будут иметь статус "приостановлен" и не смогут работать в рекламными механизмами и могут быть оштрафованы, отметил министр. Он напомнил, что для гостевых домов процедура самооценки доступна до 1 января 2026 года. В России с начала 2025 года изменились правила классификации средств размещения. Процедура проходит в два этапа - в рамках первого нужно провести самостоятельную оценку и внести информацию о себе на сайте Росаккредитации. Второй этап нужен для тех, кто претендует на получение "звезд", и в этом случае бизнес привлекает специальные организации по классификации. Гостиницы, которые уже имели "звезды" до 1 января, автоматически перенесены в реестр и должны только выполнить самооценку. На 28 августа, по данным Росаккредитации, самооценку прошли 21 тысяча средств размещения (три четверти всех объектов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, росаккредитация