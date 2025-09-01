https://1prime.ru/20250901/kurs-861611122.html
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню - 01.09.2025, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню
01.09.2025
2025-09-01T19:30+0300
2025-09-01T19:30+0300
2025-09-01T19:30+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки - до 11,23 рубля.
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,23 руб
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки - до 11,23 рубля.
