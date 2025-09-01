https://1prime.ru/20250901/kurs-861615889.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился в начале недели

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю по итогам понедельника снизился, слегка скорректировав рост предыдущих недель, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки - до 11,23 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,22-11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,3 рубля. Рубль пытается корректироваться вверх Юань на Мосбирже в понедельник торговался разнонаправленно по отношению к рублю и после попыток инерционного роста все же снизился. Четыре недели предыдущего плавного роста китайской валюты вывели ее на максимумы с конца июля, и участники торгов стали понемногу фиксировать прибыль от этого роста. "На валютном рынке рубль сегодня снижался, после чего все же смог коррекционно подрасти. В целом, баланс факторов, похоже, продолжает смещаться не в пользу рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти вечером росла на 1%, до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,7 пункта. Прогнозы Принципиально значимых для российского валютного рынка драйверов пока не было, геополитические новости были смешанными, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Объем рыночных операций ЦБ РФ с валютой по бюджетному правилу на сентябрь будет объявлен лишь в среду. На этом фоне во вторник курс, вероятно, продолжит двигаться вблизи 11,2-11,3 рубля за юань", - оценивает он. Налоговый период августа позади, внешнеторговый профицит, согласно оперативным данным, сокращается, на нефтяные цены в обозримой перспективе может давить завершение "высокого" автомобильного сезона и сверхплановое расширение квот стран ОПЕК+ на добычу сырья, ключевая ставка ЦБ РФ может быть понижена до 16% уже на будущей неделе, потребительская активность и спрос импортеров оживают, перечисляет Шепелев из "БКС Мир инвестиций" факторы давления на рубль. "Ожидаем, что на этой неделе юань может протестировать уровень 11,3 рубля, а доллар - отметку 81 рубль", - добавляет он.

