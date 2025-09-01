https://1prime.ru/20250901/ledokol-861607286.html

На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. На строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 установили баки металловодной защиты, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "На Балтийском заводе ОСК на строящийся атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 погрузили баки металловодной защиты (МВЗ). Обе конструкции установлены на штатные места по левому и правому борту судна", - говорится в сообщении. Баки металловодной защиты изготовлены специалистами цеха спецэнергетики предприятия. Они являются одной из составных частей фундаментов для реакторных установок ледокола и предназначены для защиты окружающей среды и экипажа от проникающего ионизирующего излучения активных зон реакторов. "Баки металловодной защиты — неотъемлемая и жизненно важная часть биологической защиты атомного ледокола. Это сложный инженерный барьер, который гарантирует, что уровень радиации за пределами реакторного отсека будет безопасным для людей и окружающей среды", — отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении. "Установка баков МВЗ является важным этапом строительства ледокола. После этого на "Ленинграде" начнется формирование корпуса реакторного отсека и блоков защитных оболочек реакторов", - добавил Коновалов. Помимо основной функции, баки металловодной защиты обеспечивают теплоотведение от реакторов. Уровень и чистота воды в баках постоянно контролируются. Падение уровня воды или изменение ее состава может служить сигналом о неисправности и автоматически регистрируется системами контроля радиационной обстановки. Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января 2024 года с участием президента РФ Владимира Путина. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России - "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".

