https://1prime.ru/20250901/ledokol-861607286.html
На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты
На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты - 01.09.2025, ПРАЙМ
На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты
На строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 установили баки металловодной защиты, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:53+0300
2025-09-01T17:53+0300
2025-09-01T17:53+0300
энергетика
арктика
ледокол
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848489765_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8f2f6e90d2b641055eaa7a3d12dcfee2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. На строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 установили баки металловодной защиты, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "На Балтийском заводе ОСК на строящийся атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 погрузили баки металловодной защиты (МВЗ). Обе конструкции установлены на штатные места по левому и правому борту судна", - говорится в сообщении. Баки металловодной защиты изготовлены специалистами цеха спецэнергетики предприятия. Они являются одной из составных частей фундаментов для реакторных установок ледокола и предназначены для защиты окружающей среды и экипажа от проникающего ионизирующего излучения активных зон реакторов. "Баки металловодной защиты — неотъемлемая и жизненно важная часть биологической защиты атомного ледокола. Это сложный инженерный барьер, который гарантирует, что уровень радиации за пределами реакторного отсека будет безопасным для людей и окружающей среды", — отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении. "Установка баков МВЗ является важным этапом строительства ледокола. После этого на "Ленинграде" начнется формирование корпуса реакторного отсека и блоков защитных оболочек реакторов", - добавил Коновалов. Помимо основной функции, баки металловодной защиты обеспечивают теплоотведение от реакторов. Уровень и чистота воды в баках постоянно контролируются. Падение уровня воды или изменение ее состава может служить сигналом о неисправности и автоматически регистрируется системами контроля радиационной обстановки. Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января 2024 года с участием президента РФ Владимира Путина. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России - "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".
https://1prime.ru/20250821/ledokol-861053332.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848489765_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_16fe3688e0792afa2c31ff5ac9aa6b44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, ледокол, промышленность
Энергетика, АРКТИКА, ледокол, Промышленность
На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты
На строящийся атомный ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - ПРАЙМ. На строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 установили баки металловодной защиты, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"На Балтийском заводе ОСК на строящийся атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220 погрузили баки металловодной защиты (МВЗ). Обе конструкции установлены на штатные места по левому и правому борту судна", - говорится в сообщении.
Баки металловодной защиты изготовлены специалистами цеха спецэнергетики предприятия. Они являются одной из составных частей фундаментов для реакторных установок ледокола и предназначены для защиты окружающей среды и экипажа от проникающего ионизирующего излучения активных зон реакторов.
"Баки металловодной защиты — неотъемлемая и жизненно важная часть биологической защиты атомного ледокола. Это сложный инженерный барьер, который гарантирует, что уровень радиации за пределами реакторного отсека будет безопасным для людей и окружающей среды", — отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении.
"Установка баков МВЗ является важным этапом строительства ледокола. После этого на "Ленинграде" начнется формирование корпуса реакторного отсека и блоков защитных оболочек реакторов", - добавил Коновалов.
Помимо основной функции, баки металловодной защиты обеспечивают теплоотведение от реакторов. Уровень и чистота воды в баках постоянно контролируются. Падение уровня воды или изменение ее состава может служить сигналом о неисправности и автоматически регистрируется системами контроля радиационной обстановки.
Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония закладки ледокола на воду состоялась 26 января 2024 года с участием президента РФ Владимира Путина.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России - "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".
Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии