"Росатом" пригласил индийских инвесторов в ряд проектов на Севморпути - 01.09.2025
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в ряд проектов на Севморпути
2025-09-01T13:20+0300
2025-09-01T13:20+0300
энергетика
россия
бизнес
алексей лихачев
росатом
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами. "Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.
россия, бизнес, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Бизнес, Алексей Лихачев, Росатом
13:20 01.09.2025
 
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами.
"Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.
"Росатом" планирует выйти на замкнутый ядерный топливный цикл
"Росатом" планирует выйти на замкнутый ядерный топливный цикл
27 августа, 08:46
 
ЭнергетикаРОССИЯБизнесАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала