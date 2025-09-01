https://1prime.ru/20250901/likhachev-861589554.html
"Росатом" пригласил индийских инвесторов в ряд проектов на Севморпути
2025-09-01T13:20+0300
2025-09-01T13:20+0300
2025-09-01T13:20+0300
энергетика
россия
бизнес
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приглашает индийских инвесторов в ряд проектов на Северном морском пути (СМП), заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Глава "Росатома" рассказал о перспективах сотрудничества с индийскими партнерами. "Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов - и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнения, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества - в развитии связи, в развитии интернета, в развитии цифровых продуктов управления, подготовки кадров. Индийских партнеров интересует все. И я уверен, что индийская промышленность и технологические компании будут на достойнейшем уровне участвовать в реализации этих правил", - сказал Лихачев журналистам.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
россия, бизнес, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Бизнес, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" планирует выйти на замкнутый ядерный топливный цикл