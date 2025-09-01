https://1prime.ru/20250901/likhachev-861589863.html

Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"

Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую" - 01.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"

Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:30+0300

2025-09-01T13:30+0300

2025-09-01T13:30+0300

энергетика

россия

турция

алексей лихачев

росатом

аэс "аккую"

siemens

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861589229_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6c1086f08a2d1540518af81e9469789d.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев. По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями. "Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".

https://1prime.ru/20250901/akkuyu-861575157.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, алексей лихачев, росатом, аэс "аккую", siemens