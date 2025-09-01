Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую" - 01.09.2025
Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"
Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев. По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями. "Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".
Россия и Турция преодолели санкционные проблемы в проекте АЭС "Аккую"

Лихачев: Россия и Турция преодолели проблемы в строительстве АЭС "Аккую"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция преодолели существовавшие до недавнего времени проблемы в строительстве АЭС "Аккую", обусловленные западными санкциями, проект "не вставал ни на минуту", заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Благодаря, во-первых и прежде всего, личному вниманию и поддержке наших президентов - и Владимира Владимировича Путина, и господина (Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана, проект движется вперед и ни на минуту не вставал, ни в сложные годы пандемии, ни в последние три года вот этой санкционной войны", - сказал Лихачев.
По его словам, все возникающие проблемы будут решаться так же эффективно, как и те проблемы, что были вызваны санкциями.
"Наши оппоненты били по всем направлениям - и по логистике, и по финансированию, и по поставкам оборудования. Вы знаете эту историю с заморозкой, а на самом деле, строго говоря, это фактически присвоение наших 2 миллиардов долларов. Это и отказ Siemens от поставки комплексного распределительного устройства. Все эти вопросы решены. Может быть, жизнь перед нами новые вопросы поставит, но мы тоже их решим, как решили проблему в том числе взаимозачетов", - добавил глава "Росатома".
