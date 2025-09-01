Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/likvidatsiya-861609627.html
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения - 01.09.2025, ПРАЙМ
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения
Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T18:48+0300
2025-09-01T18:48+0300
экономика
мировая экономика
общество
афганистан
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/66/834546608_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_82091f22e23e51f63efb2d18c4481ed8.jpg
ДОХА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии афганского премьер-министра. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил десять миллионов афгани (около 145 тысяч долларов - ред.) для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства", - отмечается в сообщении. В канцелярии премьера указали, что для эффективного реагирования на последствия природного катаклизма был сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. "Начиная с прошлой ночи, министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения, губернаторы пострадавших провинций, агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, Красный Полумесяц и другие должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Только из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу", - рассказали власти Афганистана. В связи со сложной ситуацией, правительство Афганистана обратилось к гражданам страны, благотворительным организациям и бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что афганские власти также обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС.
https://1prime.ru/20250901/afganistan-861570625.html
афганистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83454/66/834546608_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bbc0313feda22fc3e849680e5b1531cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , афганистан, рф, мчс
Экономика, Мировая экономика, Общество , АФГАНИСТАН, РФ, МЧС
18:48 01.09.2025
 
Афганистан выделил средства на ликвидацию последствий землетрясения

Кабмин Афганистана выделил $145 тысяч для ликвидации последствий землетрясения

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОкраина Кабула
Окраина Кабула - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Окраина Кабула. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии афганского премьер-министра.
Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана.
"Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил десять миллионов афгани (около 145 тысяч долларов - ред.) для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства", - отмечается в сообщении.
В канцелярии премьера указали, что для эффективного реагирования на последствия природного катаклизма был сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады.
"Начиная с прошлой ночи, министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения, губернаторы пострадавших провинций, агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, Красный Полумесяц и другие должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Только из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу", - рассказали власти Афганистана.
В связи со сложной ситуацией, правительство Афганистана обратилось к гражданам страны, благотворительным организациям и бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим от землетрясения.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что афганские власти также обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС.
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
10:28
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоАФГАНИСТАНРФМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала