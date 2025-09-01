https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861555488.html
Лукашенко предложил создать Банк развития ШОС
Лукашенко предложил создать Банк развития ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко предложил создать Банк развития ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T06:47+0300
2025-09-01T06:47+0300
2025-09-01T06:47+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
евразия
александр лукашенко
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861555488.jpg?1756698475
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, создание Банка развития ШОС и единой образовательной платформы, сообщило агентство Белта.
Глава государства обозначил ключевые вопросы деятельности ШОС, требующие, на взгляд белорусской стороны, усиленного внимания, сообщило агентство.
Говоря о создании механизмов неделимой безопасности в Евразии, Лукашенко напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы.
Белоруссия также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал президент.
Лукашенко приветствовал активизацию диалога об упрощении процедур торговли, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций.
"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости создать независимый финансовый механизм ШОС, отмечает агентство.
"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал президент.
белоруссия
евразия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белоруссия, евразия, александр лукашенко, шос
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРАЗИЯ, Александр Лукашенко, ШОС
Лукашенко предложил создать Банк развития ШОС
Лукашенко предложил создать механизм неделимой безопасности в Евразии
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, создание Банка развития ШОС и единой образовательной платформы, сообщило агентство Белта.
Глава государства обозначил ключевые вопросы деятельности ШОС, требующие, на взгляд белорусской стороны, усиленного внимания, сообщило агентство.
Говоря о создании механизмов неделимой безопасности в Евразии, Лукашенко напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы.
Белоруссия также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал президент.
Лукашенко приветствовал активизацию диалога об упрощении процедур торговли, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций.
"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости создать независимый финансовый механизм ШОС, отмечает агентство.
"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал президент.