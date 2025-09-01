https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861555488.html

Лукашенко предложил создать Банк развития ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание... | 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине выдвинул ряд ключевых предложений, среди которых создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, создание Банка развития ШОС и единой образовательной платформы, сообщило агентство Белта. Глава государства обозначил ключевые вопросы деятельности ШОС, требующие, на взгляд белорусской стороны, усиленного внимания, сообщило агентство. Говоря о создании механизмов неделимой безопасности в Евразии, Лукашенко напомнил, что Белоруссия предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы. Белоруссия также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал президент. Лукашенко приветствовал активизацию диалога об упрощении процедур торговли, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций. "Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал Лукашенко. Он заявил о необходимости создать независимый финансовый механизм ШОС, отмечает агентство. "В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал президент.

