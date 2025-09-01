https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861555956.html
Лукашенко назвал создание Банка развития ШОС важным шагом
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине заявил, что считает создание Банка развития ШОС важным шагом к экономическому суверенитету региона, сообщила пресс-служба президента.
"Он заявил о поддержке Беларусью идеи создания Банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным шагом к экономическому суверенитету региона", - сообщила пресс-служба.
"Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран "шанхайской семьи", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
