https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861588287.html

Мир уже стал многополярным, заявил Лукашенко

Мир уже стал многополярным, заявил Лукашенко - 01.09.2025, ПРАЙМ

Мир уже стал многополярным, заявил Лукашенко

Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T13:13+0300

2025-09-01T13:13+0300

2025-09-01T13:13+0300

политика

общество

белоруссия

китай

европа

александр лукашенко

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_967d1053afce51b1b571157f0586667f.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Мир уже стал многополярным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае. По словам Лукашенко, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей Организации говорит о том, что эта многополярность наступила", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, растет роль ШОС и БРИКС. "ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов. Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также заявил, что Белоруссия как полноправный член ШОС и надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии "шанхайской семьи". Он особо отметил, что Белоруссии, ее народу и президенту было оказано высочайшее доверие стать полноправным членом ШОС. Это единственная страна - член объединения, территория которой полностью расположена в Европе. "Заверяю вас, что мы будем привержены всегда принципам ШОС и вы к нам никогда не будете иметь никаких претензий. Мы убеждены, что только через уважение, равноправие и солидарность сможем укрепить региональную безопасность, обеспечить устойчивое развитие и достойное будущее для народов наших стран", - сказал Лукашенко.

https://1prime.ru/20250831/lukashenko-861523326.html

белоруссия

китай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белоруссия, китай, европа, александр лукашенко, шос