Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.Накануне она заявила, что Путин якобы начал несколько войн, и потребовала усилить давление на него."Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор.Портал Axios в конце августа написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
