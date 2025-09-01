Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе - 01.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе - 01.09.2025, ПРАЙМ
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.Накануне она заявила, что Путин якобы начал несколько войн, и потребовала усилить давление на него."Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор.Портал Axios в конце августа написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
13:26 01.09.2025
 
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе

Малинен раскритиковал заявление фон дер Ляйен о давлении на Путина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине.

Накануне она заявила, что Путин якобы начал несколько войн, и потребовала усилить давление на него.
"Европейская коалиция за войну в самом разгаре", — написал профессор.

Портал Axios в конце августа написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей.
