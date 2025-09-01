Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/mask-861588657.html
Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором
Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором - 01.09.2025, ПРАЙМ
Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:28+0300
2025-09-01T13:28+0300
политика
общество
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860550674_0:307:3063:2030_1920x0_80_0_0_18d022adba7c0ad1590e4b683457ec1b.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. "Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
https://1prime.ru/20250609/putin-858326809.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860550674_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_99265789b3d5082e45a9d33f2bb9b47d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир зеленский
Политика, Общество , Владимир Зеленский
13:28 01.09.2025
 
Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором

Отец Илона Маска Эррол Маск назвал Зеленского коррупционером и диктатором

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором.
"Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo.
Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим человеком
9 июня, 12:00
 
ПолитикаОбществоВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала