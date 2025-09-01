https://1prime.ru/20250901/mask-861588657.html

Отец Маска назвал Зеленского коррупционером и диктатором

2025-09-01T13:28+0300

политика

общество

владимир зеленский

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что считает Владимира Зеленского коррупционером и диктатором. "Мне (Владимир Зеленский) кажется коррупционером и диктатором", - заявил Эррол Маск в интервью газете Mundo. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.

общество , владимир зеленский