https://1prime.ru/20250901/max-861549186.html
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки - 01.09.2025, ПРАЙМ
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:20+0300
2025-09-01T00:20+0300
2025-09-01T00:20+0300
технологии
яндекс.карты
"2гис"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861549186.jpg?1756675250
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение правительства.
Max заменил "VK Мессенджер" в перечне программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В правительстве отмечали, что на базе национального мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, который обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.
Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, платежный сервис "Мир", "Госуслуги".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс.карты, "2гис"
Технологии, Яндекс.Карты, "2ГИС"
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки
Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября, в силу вступило соответствующее распоряжение правительства.
Max заменил "VK Мессенджер" в перечне программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. В правительстве отмечали, что на базе национального мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, который обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.
Сейчас в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, платежный сервис "Мир", "Госуслуги".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".