Стоимость меди слабо растет в понедельник утром

2025-09-01T08:52+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13% - до 4,5965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам двух предшествующих торговых сессий металл вырос в цене на 2,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% - до 9 902 долларов, алюминия - на 0,4%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 1,37%, до 2 819 долларов. Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.

