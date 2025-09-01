Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/med-861561924.html
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром - 01.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:52+0300
2025-09-01T08:52+0300
экономика
рынок
торги
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13% - до 4,5965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам двух предшествующих торговых сессий металл вырос в цене на 2,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% - до 9 902 долларов, алюминия - на 0,4%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 1,37%, до 2 819 долларов. Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
https://1prime.ru/20250829/med-861421055.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d30f12cf06efcb56967060ada0e39343.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Comex
08:52 01.09.2025
 
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром

Медь дорожает, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство цветных металлов в Свердловской области
Производство цветных металлов в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13% - до 4,5965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам двух предшествующих торговых сессий металл вырос в цене на 2,6%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% - до 9 902 долларов, алюминия - на 0,4%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 1,37%, до 2 819 долларов.
Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
Медь
Медь дорожает после публикации макростатистики из США
29 августа, 08:40
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДональд ТрампComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала