https://1prime.ru/20250901/med-861561924.html
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром - 01.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T08:52+0300
2025-09-01T08:52+0300
2025-09-01T08:52+0300
экономика
рынок
торги
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13% - до 4,5965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам двух предшествующих торговых сессий металл вырос в цене на 2,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% - до 9 902 долларов, алюминия - на 0,4%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 1,37%, до 2 819 долларов. Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
https://1prime.ru/20250829/med-861421055.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d30f12cf06efcb56967060ada0e39343.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Comex
Стоимость меди слабо растет в понедельник утром
Медь дорожает, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13% - до 4,5965 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам двух предшествующих торговых сессий металл вырос в цене на 2,6%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% - до 9 902 долларов, алюминия - на 0,4%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 1,37%, до 2 819 долларов.
Рынки следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
Медь дорожает после публикации макростатистики из США