https://1prime.ru/20250901/minenergo-861597125.html
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"
Минэнерго РФ должно согласовать сумму накопленных взносов в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1", которую должен будет уплатить иностранный... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:58+0300
2025-09-01T14:58+0300
2025-09-01T14:58+0300
энергетика
россия
сахалин
хабаровский край
владимир путин
"сахалин-1"
exxon
ongc
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ должно согласовать сумму накопленных взносов в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1", которую должен будет уплатить иностранный участник для получения доли в проекте, а сами выплаты должны будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов. Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года. Однако в середине августа Путин своим указом прописал условия, при которых возможно возвращение в проект иностранного участника. Таким как раз является Exxon. Так, для передачи иностранному участнику доли в проекте последний должен заключить договоры поставки необходимого оборудования иностранного производства и поспособствовать отмене санкций, негативно влияющих на работу "Сахалина-1". Еще один пункт предполагает, что иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить на расчетный счет российского юрлица ООО "Сахалин-1" денежные средства в сумме накопленных взносов в ликвидационный фонд. Такой фонд есть в рамках каждого соглашения о разделе продукции и предназначен для финансирования мероприятий по ликвидации и консервации лицензионного участка по окончании действия СРП. В новом документе, опубликованном в понедельник, указывается, что сумма этих зачислений должна быть подтверждена Минэнерго РФ. Также уточняется, что средства должны быть зачислены в рублях по курсу доллара, установленному ЦБ РФ на дату зачисления. Оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей в проекте в 20%. Проекта "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае.
https://1prime.ru/20250827/energetika-861316322.html
сахалин
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалин, хабаровский край, владимир путин, "сахалин-1", exxon, ongc
Энергетика, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, Владимир Путин, "Сахалин-1", Exxon, ONGC
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1" при возврате иностранного участника
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ должно согласовать сумму накопленных взносов в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1", которую должен будет уплатить иностранный участник для получения доли в проекте, а сами выплаты должны будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года.
Однако в середине августа Путин своим указом прописал условия, при которых возможно возвращение в проект иностранного участника. Таким как раз является Exxon. Так, для передачи иностранному участнику доли в проекте последний должен заключить договоры поставки необходимого оборудования иностранного производства и поспособствовать отмене санкций, негативно влияющих на работу "Сахалина-1".
Еще один пункт предполагает, что иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить на расчетный счет российского юрлица ООО "Сахалин-1" денежные средства в сумме накопленных взносов в ликвидационный фонд. Такой фонд есть в рамках каждого соглашения о разделе продукции и предназначен для финансирования мероприятий по ликвидации и консервации лицензионного участка по окончании действия СРП.
В новом документе, опубликованном в понедельник, указывается, что сумма этих зачислений должна быть подтверждена Минэнерго РФ. Также уточняется, что средства должны быть зачислены в рублях по курсу доллара, установленному ЦБ РФ на дату зачисления.
Оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей в проекте в 20%.
Проекта "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае.
Минэнерго призвало повышать роль государства в развитии энергетики