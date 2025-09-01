https://1prime.ru/20250901/minenergo-861597125.html

Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"

Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1" - 01.09.2025, ПРАЙМ

Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"

Минэнерго РФ должно согласовать сумму накопленных взносов в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1", которую должен будет уплатить иностранный... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T14:58+0300

2025-09-01T14:58+0300

2025-09-01T14:58+0300

энергетика

россия

сахалин

хабаровский край

владимир путин

"сахалин-1"

exxon

ongc

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ должно согласовать сумму накопленных взносов в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1", которую должен будет уплатить иностранный участник для получения доли в проекте, а сами выплаты должны будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов. Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года. Однако в середине августа Путин своим указом прописал условия, при которых возможно возвращение в проект иностранного участника. Таким как раз является Exxon. Так, для передачи иностранному участнику доли в проекте последний должен заключить договоры поставки необходимого оборудования иностранного производства и поспособствовать отмене санкций, негативно влияющих на работу "Сахалина-1". Еще один пункт предполагает, что иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить на расчетный счет российского юрлица ООО "Сахалин-1" денежные средства в сумме накопленных взносов в ликвидационный фонд. Такой фонд есть в рамках каждого соглашения о разделе продукции и предназначен для финансирования мероприятий по ликвидации и консервации лицензионного участка по окончании действия СРП. В новом документе, опубликованном в понедельник, указывается, что сумма этих зачислений должна быть подтверждена Минэнерго РФ. Также уточняется, что средства должны быть зачислены в рублях по курсу доллара, установленному ЦБ РФ на дату зачисления. Оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей в проекте в 20%. Проекта "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае.

https://1prime.ru/20250827/energetika-861316322.html

сахалин

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сахалин, хабаровский край, владимир путин, "сахалин-1", exxon, ongc