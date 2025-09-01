https://1prime.ru/20250901/mishustin-861548426.html

Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области

2025-09-01T00:17+0300

экономика

общество

россия

рф

калужская область

михаил мишустин

сергей кравцов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548426.jpg?1756675052

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Первого сентября Михаил Мишустин посетит общеобразовательную школу в Калужской области и поздравит учеников с началом нового учебного года", - сообщили в кабмине. В мероприятии также примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

рф

калужская область

2025

общество , россия, рф, калужская область, михаил мишустин, сергей кравцов