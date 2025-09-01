https://1prime.ru/20250901/mishustin-861548426.html
Мишустин в День знаний посетит школу в Калужской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День знаний, 1 сентября, посетит общеобразовательную школу в Калужской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Первого сентября Михаил Мишустин посетит общеобразовательную школу в Калужской области и поздравит учеников с началом нового учебного года", - сообщили в кабмине.
В мероприятии также примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
