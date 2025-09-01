https://1prime.ru/20250901/modi-861568105.html
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России - 01.09.2025, ПРАЙМ
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России
Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:57+0300
2025-09-01T09:57+0300
2025-09-01T09:57+0300
политика
россия
индия
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861567870_0:149:2590:1606_1920x0_80_0_0_6469115feab7088ddf21ed1c6cf3395b.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - отметил Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
https://1prime.ru/20250901/peregovory-861567058.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861567870_0:0:2590:1944_1920x0_80_0_0_76b08d0b6aa7da064f187b1d51c29f93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
Моди рассказал о важности сотрудничества Индии и России
Моди: тесное сотрудничество Индии и России важно для глобальной стабильности
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания", - отметил Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС