Премьер Индии высоко оценил встречу с Путиным

2025-09-01T11:01+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в в китайском Тяньцзине. "Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что в ходе беседы обменялся мнениями "о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине". "Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - добавил Моди.

