Премьер Индии высоко оценил встречу с Путиным - 01.09.2025
Премьер Индии высоко оценил встречу с Путиным
2025-09-01T11:01+0300
2025-09-01T11:01+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в в китайском Тяньцзине. "Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что в ходе беседы обменялся мнениями "о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине". "Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - добавил Моди.
россия, индия, нарендра моди, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Владимир Путин, ШОС
11:01 01.09.2025
 
Премьер Индии высоко оценил встречу с Путиным

Моди назвал отличной встречу с Путиным на полях саммита ШОС

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в в китайском Тяньцзине.
"Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру", - написал Моди в соцсети X.
Он отметил, что в ходе беседы обменялся мнениями "о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине".
"Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - добавил Моди.
Саммит ШОС -2025. День второй
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
