Мосбиржа хочет вернуть льготу по минимальному порогу free float - 01.09.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа хочет вернуть льготу по минимальному порогу free float
рынок, финансы, банк россия, банк россии
00:55 01.09.2025
 
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Московская биржа работает над возвращением льготы по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга, надеется на поддержку Банка России, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
"У нас была льгота, чтобы поощрить выход компаний на рынок в момент, когда ликвидности на рынке было не очень много, и компании с капитализацией, условно, 50-100 миллиардов рублей не могли легко собрать 5-10 миллиардов рублей, чтобы попасть во второй котировальный список", - сказала она.
В 2023 году биржа ввела льготу, снизив требования по free float до 1%, напомнила Логинова.
"В результате несколько компаний на рынке появилось, они выходили на рынок, попадали во второй котировальный список с free float меньше 10%, но действие льготы закончилось в июле этого года", - отметила она.
По словам Логиновой, сейчас Мосбиржа работает над возвращением данной льготы.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее снова вернуть. Стараемся сделать достаточно быстро. Надеемся, регулятор поддержит наше предложение", - заключила она.
 
Заголовок открываемого материала