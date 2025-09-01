https://1prime.ru/20250901/mosbirzha-861552285.html

Мосбиржа хочет вернуть льготу по минимальному порогу free float

Мосбиржа хочет вернуть льготу по минимальному порогу free float

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Московская биржа работает над возвращением льготы по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга, надеется на поддержку Банка России, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "У нас была льгота, чтобы поощрить выход компаний на рынок в момент, когда ликвидности на рынке было не очень много, и компании с капитализацией, условно, 50-100 миллиардов рублей не могли легко собрать 5-10 миллиардов рублей, чтобы попасть во второй котировальный список", - сказала она. В 2023 году биржа ввела льготу, снизив требования по free float до 1%, напомнила Логинова. "В результате несколько компаний на рынке появилось, они выходили на рынок, попадали во второй котировальный список с free float меньше 10%, но действие льготы закончилось в июле этого года", - отметила она. По словам Логиновой, сейчас Мосбиржа работает над возвращением данной льготы. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее снова вернуть. Стараемся сделать достаточно быстро. Надеемся, регулятор поддержит наше предложение", - заключила она.

