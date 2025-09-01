Общий объем торгов на Мосбирже в августе составил 143,5 триллиона рублей

https://1prime.ru/20250901/mosbirzha-861608296.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2025 года составил 143,5 триллиона рублей, что на 3,69% меньше, чем в июле (149 триллионов рублей), следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2025 года составил 143,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в августе составил 3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов - 111,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении биржи. Объем торгов облигациями достиг 2,7 триллиона рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 99,4 миллиарда рублей. Общий объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,5 триллиона рублей, включая объем размещений однодневных облигаций на 293 миллиарда рублей, добавляется там же. Объем торгов на срочном рынке достиг 9,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 363,2 миллиарда рублей. В то время, как объем торгов на денежном рынке составил 113,2 триллиона рублей, среднедневной объем операций - 4,2 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,6 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 49,6 триллиона рублей.

